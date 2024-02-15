Neçirvan Barzani, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 18-20 Şubat'ta düzenlenecek 60. Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC) katılacak.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Neçirvan Barzani, MSC’ye katılmak üzere 15 Şubat 2024 Perşembe günü öğleden sonra Almanya'ya gitti.

Başkan Barzani'nin, MSC kapsamında ülke liderleriyle ve üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirerek, Irak ve bölgedeki güvenlik durumunun ele alması bekleniyor.