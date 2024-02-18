Neçirvan Barzani ile Josep Borrell Orta Doğu'daki tehditleri görüştü

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu’daki tehdit ve tehlikeleri görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Almanya’da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, Neçirvan Barzani ile Josep Borrell’in bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Orta Doğu'daki güvenlik ve istikrara yönelik tehditlerin başta Irak olmak üzere bölge ülkeleri üzerindeki etkisi ele alınırken, kriz ve gerilimin daha da fazla tırmanmadan önlemesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Irak ile Kürdistan Bölgesi'nde istikrarın tüm bölge için önemli olduğu, Irak'ın bölgesel sorunlara ve kaosa bulaşmaması gerektiği konusunda mutabık kalan taraflar, Uluslararası Koalisyon Güçlerinin Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki saldırılara verdiği tepkilerin Irak'ın güvenliğinin tehdit ettiğini belirtti.

Josep Borrell, AB'nin Irak'a ve Kürdistan Bölgesi'ne ülkenin her alanda güvenlik, istikrar ve kalkınmasını sürdürmesi, özellikle güvenlik ve savunma konusundaki yeteneklerini güçlendirmesi konusunda yardım ve destek sağlamaya kararlı olduğunu vurguladı.

AB ülkelerine Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde üstlendikleri önemli rolden dolayı teşekkür eden Neçirvan Barzani ise AB'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne verdiği desteğin devamlılığını önemli bir adım olarak değerlendirdi.