Neçirvan Barzani Estonya Başbakanı ve ABD Savunma Bakan Yardımcısı ile görüştü

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Münih Güvenlik Konferansı’ndaki görüşmeleri kapsamında Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Celeste Wallander ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından ayrı ayrı yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani’nin Münih Güvenlik Konferansı'nın 3. gününde de görüşme trafiğinin devam ettiği belirtilerek, Estonya Başbakanı Kallas ve Celeste Wallander ile görüştüğü belirtildi.

Neçirvan Barzani’nin Estonya Başbakanı ile görüşmede, Estonya'nın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile güvenlik başta olmak üzere ilişkileri ve iş birliği ele alınırken, Estonya ordusunun Kürdistan Bölgesi'nde DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyondaki rolü ve Irak ile Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi durum masaya yatırıldı.

Alar Karis ve beraberindeki heyetin geçen ocak ayında Kürdistan Bölgesi'ne yaptığı ziyaret ve Erbil'de Neçirvan Barzani ile görüşmesi de gündeme geldi.

Başkan Neçirvan Barzani’nin, Estonya kuvvetlerine Kürdistan Bölgesi'nde üstlendikleri rolden ötürü teşekkür ettiği görüşmede, Orta Doğu'daki son gelişmeler, Gazze ile Ukrayna'daki savaşın etki ve sonuçlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Neçivan Barzani ile Pentagonun Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wallander görüşmesinde ise Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin siyasi istikrarının bölge için önemli olduğuna vurgu yapıldı.

Gazze'deki savaşın sonuçlarının yayılma ihtimaline ve bunun bölge açısından tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Barzani ile Wallander, Irak'ın bu sürecin bir parçası olmaması, terörle ve DAİŞ tehdidiyle mücadeleye odaklanması gerektiğine işaret etti.

Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde koalisyon güçlerini hedef alan saldırılara da değinen Barzani ile Wallander, ülkenin güvenlik durumunu, istikrarını ve egemenliğini tehdit eden eylemlerin önlenmesi gerektiğini belirtti.