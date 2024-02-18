Politika

Macaristan Parlamentosu, İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacak

author_image Kurdistan24 -Türkçe
Macaristan Parlamentosu
Macaristan Parlamentosu
avrupa Macaristan NATO İsveç Parlamento

HABER MERKEZİ

Macaristan Başbakanı Victor Orban, parlamentonun 26 Şubat Pazartesi günü başlayacak bahar oturumunda İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylayabileceğini bildirdi.

Macaristan Başbakanı Victor Orban, dün (17 Şubat 2024) düzenlenen basın toplantısında İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin yaptığı açıklamada, "İsveç ile olan anlaşmazlığımız kısa zamanda çözülecek. Parlamento bahar oturumunda İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayabilir." ifadesini kullandı.

Orban, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile birlikte ülkeler arasındaki güvenin inşası için önemli adımlar attığını belirtirken, söz konusu adımlarla ilgili bilgi vermedi.

Macaristan Parlamentosunun bahar oturumunun 26 Şubat Pazartesi günü başlaması planlanıyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv