Macaristan Parlamentosu, İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacak

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Macaristan Başbakanı Victor Orban, parlamentonun 26 Şubat Pazartesi günü başlayacak bahar oturumunda İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylayabileceğini bildirdi.

Macaristan Başbakanı Victor Orban, dün (17 Şubat 2024) düzenlenen basın toplantısında İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin yaptığı açıklamada, "İsveç ile olan anlaşmazlığımız kısa zamanda çözülecek. Parlamento bahar oturumunda İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayabilir." ifadesini kullandı.

Orban, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile birlikte ülkeler arasındaki güvenin inşası için önemli adımlar attığını belirtirken, söz konusu adımlarla ilgili bilgi vermedi.

Macaristan Parlamentosunun bahar oturumunun 26 Şubat Pazartesi günü başlaması planlanıyor.