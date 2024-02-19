Yaşam

Marmaris'te 4,3 şiddetinde deprem

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türkiye Muğla Marmaris deprem AFAD

HABER MERKEZİ 

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 04.25'te merkez üssü Marmaris olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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