MHP aday listelerini YSK’ye sundu

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunduğunu açıkladı.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yaptığı açıklamada, 31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler genel seçimleri için, Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclisi Üyelikleri seçimlerine ait aday listelerinin ayrı ayrı düzenlenerek İlçe Seçim Kurullarına teslim edildiğini duyurdu.

Yıldız, büyükşehirlerde ise il başkanlarının büyükşehir belediye başkanı adayı listelerini, il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kağıt ortamında teslim ettiğini ifade etti.

Seçim takvimine göre siyasi partiler aday listelerini yarın en geç saat 17.00'ye kadar verecek. Bağımsız adaylar da başvurularını en geç yarın saat 17.00'ye kadar yapabilecek.