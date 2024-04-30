Politika

Ahmet Türk: Kürdistan Bölgesi'nin barış sürecinin yeniden başlatılmasında rol oynamasını umuyorum

author_image Kurdistan24 -Türkçe
Görüşmeden bir kare
Görüşmeden bir kare
kürdistan DEM Parti Ahmet Türk Erbil Valisi Umed Xoşnaw

HABER MERKEZİ 

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Kürdistan Bölgesi'nin Türkiye'de barış sürecinin yeniden başlamasında kilit rol oynaması temennisinde bulundu.

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, 15. Mezopotamya Sergisi kapsamında gittiği Diyarbakır’da DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile bir araya geldi.

Erbil Valiliğinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, Ahmet Türk, Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile Başbakan Mesrur Barzani’ye selam ve takdirlerini iletirken, Kürdistan Bölgesi'nin, özellikle Türkiye halkının gerçek iradesini gösteren son belediye seçimlerinden sonra, Türkiye'deki barış sürecinin yeniden başlatılmasında kilit bir rol oynaması temennisinde bulundu.

Ahmet Türk’ün, Türkiye’deki hükümetin siyasi tutukluları serbest bırakıp, barış görüşmelerini koşulsuz olarak yeniden başlatarak uzlaşma için inisiyatif alması gerektiğini söyledi.

Kendisini ve diğer belediye başkanlarını tebrik ederek görevlerinde başarılar dileyen Erbil Valisi Xoşnaw, Başkan Barzani'nin her zaman barış sürecine ve müzakerelerin devamına vurgu yaptığını, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin her zaman istikrar unsuru ve çözümün parçası olarak hareket ettiğini dile getirdi.

Barışçıl çözümün meşru bir talep olduğunu ve tüm siyasi partiler tarafından desteklenmesi gerektiğini belirten Umed Xoşnaw, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin bu yöndeki her türlü adımı atmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv