Ahmet Türk: Kürdistan Bölgesi'nin barış sürecinin yeniden başlatılmasında rol oynamasını umuyorum

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Kürdistan Bölgesi'nin Türkiye'de barış sürecinin yeniden başlamasında kilit rol oynaması temennisinde bulundu.

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, 15. Mezopotamya Sergisi kapsamında gittiği Diyarbakır’da DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile bir araya geldi.

Erbil Valiliğinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, Ahmet Türk, Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile Başbakan Mesrur Barzani’ye selam ve takdirlerini iletirken, Kürdistan Bölgesi'nin, özellikle Türkiye halkının gerçek iradesini gösteren son belediye seçimlerinden sonra, Türkiye'deki barış sürecinin yeniden başlatılmasında kilit bir rol oynaması temennisinde bulundu.

Ahmet Türk’ün, Türkiye’deki hükümetin siyasi tutukluları serbest bırakıp, barış görüşmelerini koşulsuz olarak yeniden başlatarak uzlaşma için inisiyatif alması gerektiğini söyledi.

Kendisini ve diğer belediye başkanlarını tebrik ederek görevlerinde başarılar dileyen Erbil Valisi Xoşnaw, Başkan Barzani'nin her zaman barış sürecine ve müzakerelerin devamına vurgu yaptığını, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin her zaman istikrar unsuru ve çözümün parçası olarak hareket ettiğini dile getirdi.

Barışçıl çözümün meşru bir talep olduğunu ve tüm siyasi partiler tarafından desteklenmesi gerektiğini belirten Umed Xoşnaw, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin bu yöndeki her türlü adımı atmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.