Meşhed Belediyesi: Reisi'nin cenaze törenine yaklaşık 3 milyon kişi katılacak

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin naaşı Razavi Horasan eyaletinin merkezi Meşhed'e ulaşırken Meşhed Belediyesi, düzenlenen cenaze törenine yaklaşık 3 milyon kişinin katılacağını bildirdi.

Sabah saatlerinde Meşhed'deki Şehit Haşimi Nejad Havalimanında düzenlenen törende Reisi'nin naaşı Razavi Horasan eyaletinin yetkilileri tarafından karşılandı.

İran medyasında yer alan haberlere göre İbrahim Reisi'nin ailesi, naaşını karşılamak için Meşhed'e saatler öncesinden gitti.

Meşhed Belediyesi, Razavi Horasan eyaletindeki şehirlerden ve İran'ın diğer bölgelerinden yaklaşık 3 milyon kişinin, Reisi'nin cenaze törenine katılmak için Meşhed’e gittiğini açıkladı.

Tebriz'de başlayan törenin ikinci durağı olan başkent Tahran’daki tören dün (22 Mayıs 2024) gerçekleşmişti. On binlerce kişi, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için düzenlenen veda törenine katılmıştı.

Cenaze namazını Dini lider Ayetullah Hamaney kıldırmıştı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs Pazar günü bulunduğu helikopterin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonu, helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.