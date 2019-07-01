وصول نحو 34 الف حاج عراقي الى مكة والمدينة

اربيل (كوردستان 24)- اعلنت بعثة الحج العراقية، الاربعاء، عن ارتفاع عدد الحجاج العراقيين الواصلين الى مدينتي مكة والمدينة المنورة حيث تجاوز 33 الف حاجا.

وذكرت البعثة في بيان ان ""عدد الحجاج العراقيين الواصلين للديار المقدسة بلغ 33831 حاجا منهم 19981 في مكة المكرمة و13850 بالمدينة المنورة".

وستنهي البعثة خلال الاسبوع المقبل تفويج جميع الحجاج البالغ عددهم 50 الف حاج الى الديار المقدسة وفق ما افاد رئيس بعثة الحج العراقية خالد العطية يوم امس.

سوار احمد