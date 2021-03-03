الرئيس بارزاني: ما يحدث في عفرين يقلقنا ونأمل بسوريا تحفظ حقوق كافة المكونات

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني ان الأحداث والانتهاكات التي تجري في عفرين تبعث القلق، آملا في الوقت نفسه أن يتم حفظ حقوق كافة المكونات في سوريا المستقبل.

وجاء ذلك اليوم الاربعاء خلال استقبال الرئيس بارزاني لرئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض نصر الحريري والوفد المرافق في أربيل.

وتم خلال اللقاء بحث الاوضاع السياسية في سوريا وآخر المستجدات في المنطقة.

واكد الرئيس بارزاني انه يأيد حلا في سوريا يحقق السلام والتعايش بين كافة المكونات، مشيرا في الوقت نفسه الى أن الأحداث والانتهاكات التي تجري في مدينة عفرين مبعث قلق آملا في الوقت نفسه أن تحفظ سوريا المستقبل حقوق كافة المكونات السورية.

وشكر رئيس الائتلاف نصر الحريري الرئيس بارزاني على احتضان اقليم كوردستان لمئات آلاف السوريين الذين لجأوا الى الاقليم إبان اشتعال الحرب في سوريا.

سوار أحمد