البيشمركة توقع عدة اتفاقيات مع ألمانيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البيشمركة في اقليم كوردستان، توقيع عدة اتفاقيات مع القوات الالمانية، مشيرة الى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في تطوير قوات البيشمركة.

وقالت الوزارة في بيان يوم الثلاثاء إنه جرت مراسم توقيع عدة اتفاقيات مع القوات الالمانية بحضور وزير البيشمركة شورش اسماعيل ووكيل الوزارة سربست لزكين وقائد القوات الالمانية في الاقليم ونائب القنصل الالماني في اربيل، مبينة أن هذه الاتفاقيات والمشاريع ستسهم في تطوير قوات البيشمركة.

وافاد قائد القوات الألمانية في اربيل، أن بلاده مستمرة في تقديم المساعدات والتعاون الى قوات البيشمركة وحكومة الاقليم، لافتا الى مشاركة المانيا في عملية الاصلاح وتدريب قوات البيشمركة خلال الفترة الماضية، بحسب ما أفاد البيان.

وأكدت الوزارة أن بلاده ستعمل من خلال هذه المشاريع الجديدة على توسيع خطوات الاصلاح و التطوير.

من جهته أكد وزير البيشمركة شورش اسماعيل على أهمية الشراكة بين الجانبين في الحفاظ على استقرار المنطقة ودحر الارهابين، وفق ما ذكر البيان.

سوار أحمد