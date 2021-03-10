إقليم كوردستان يصدر توضيحاً بشأن طابع تذكاري للبابا "أزعج" تركيا

أربيل (كوردستان 24)- أصدر إقليم كوردستان الأربعاء توضيحاً بشأن طوابع بريدية تذكارية اُقترحت كنماذج للزيارة التاريخية للبابا فرنسيس إلى الإقليم في إطار جولته في العراق.

وقدم فنانون لوزارة النقل والمواصلات في إقليم كوردستان ستة نماذج لطوابع خاصة بالزيارة البابوية التاريخية إلى أربيل، ومنها طابع أزعج تركيا بسبب خارطة "كوردستان الكبرى".

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده بأربيل إن عدداً من الفنانين قدم لوزارة النقل والمواصلات نماذج لطوابع تذكارية لزيارة البابا فرنسيس إلى إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن تلك الطوابع ليست سوى مقترحات ولم يتم اعتمادها.

وأضاف أن حكومة إقليم كوردستان تتعامل مع ملف كهذا في إطار الدستور والسيادة العراقية فضلاً عن احترام مبدأ حسن الجوار.

وجدد المتحدث الحكومي التأكيد على أن نماذج الطوابع مجرد تصاميم مقترحة، مضيفاً في الوقت نفسه "حكومة الإقليم لم توافق عليها بعد".