ممثلية كوردستان تحيي ذكرى مجزرة حلبجة بمشاركة السفير العراقي لدى واشنطن

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تعقد ممثلية حكومة إقليم كوردستان لدى أمريكا مؤتمراً عبر الإنترنت لإحياء الذكرى الثالثة والثلاثين لمجزرة حلبجة.

وينطلق المؤتمر في 16 من الشهر الجاري، ليتزامن مع نفس اليوم الذي شن فيه النظام السابق عام 1988 هجوماً بالأسلحة الكيماوية على حلبجة مما أزهق أرواح أكثر من خمسة آلاف كوردي معظمهم من النساء والأطفال الأبرياء.

وذكرت ممثلية إقليم كوردستان في بيان أن المؤتمر سيعقد في الساعة الحادية عشرة وستشرف عليه ممثلة الحكومة في واشنطن بيان سامي عبد الرحمن.

وبوسع أي شخص التسجيل والمشاركة في الحدث الذي سيشارك فيه ناجون من الكارثة مثل السيدة شيلان فتّاح.

وسيشارك في الحدث عدد من الشخصيات والمسؤولين العراقيين والأمريكيين، ومن بينهم السفير العراقي لدى واشنطن فريد ياسين، وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور كريس فان هولن، وعضو الكونغرس الأمريكي كريس ستيورات، فضلاً عن مساعد وزير الخارجية وكالة جوي هود.

كذلك سيشارك في الحدث هانيبال ترافيس أستاذ القانون في جامعة فلوريدا.

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