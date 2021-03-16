الكعبي يستذكر مذبحة حلبجة ويؤكد: عودة البعث مستحيلة

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي ، يوم الثلاثاء، استحالة عودة حزب البعث الى العراق، مشيرا في الوقت نفسه الى ضرورة محاسبة كل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين.

وذكر الكعبي في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لمجزرة حلبجة، إن "هذه الجريمة مثلت انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية، وكانت جزءا أساسيا من سياسة القتل والتدمير والإبادة الجماعية للنظام الديكتاتوري بحق العراقيين".

وأضاف البيان، ان "المقابر الجماعية للبعث المجرم وما مارسه من أساليب وحشية بحق جميع أبناء الوطن بمختلف أديانهم وقومياتهم ذهلت لروعها الإنسانية وهزت ضمير العالم ولن تمحى من ذاكرة ووجدان الأجيال وستبقى خالدة في الأذهان، وهذه المذبحة هي إحدى الشواهد الحية لوحشية البعث وبشاعة الدكتاتورية".

وأكد الكعبي ان "عودة البعث وكل الممارسات الدكتاتورية باتت مستحيلة في ظل هذا النظام الديمقراطي الحالي، وأن مجزرة حلبجة هي لعنة ستطارد البعثيين أينما كانوا ولن نفرط بالقصاص".

واشار الى ضرورة "ملاحقة جميع من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين قبل عام 2003 وبعده".

وأُزهقت أرواح خمسة ألاف شخص من سكان مدينة حلبجة عام 1988، معظمهم من النساء والأطفال في قصف بالطائرات بمختلف أنواع الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا. كما توفي لاحقا المئات من المدنيين العزل من تداعيات هذه الأسلحة جراء إصابتهم بالسرطان والعديد من الأمراض.

سوار احمد