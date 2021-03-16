السفير الياباني لدى بغداد: استقرار اقليم كوردستان يفسح المجال للشركات اليابانية للاستثمار فيه

أربيل (كوردستان 24)- قال السفير الياباني لدى بغداد سوزوكي كوتارو ان استقرار اقليم كوردستان يفسح المجال للشركات اليابانية للاستثمار فيه.

وجاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال استقبال الرئيس مسعود بارزاني للسفير الياباني والوفد المرافق في أربيل.

وأعرب سفير اليابان في العراق عن اعجابه بالتطوير والإعمار في اقليم كوردستان، مشيرا الى ان الاستقرار والأمان الذي يعم اقليم كوردستان يفسح المجال للشركات اليابانية للاستثمار فيه.

وشدد كوتارو على اهمية تطوير العلاقات بين بلاده واقليم كوردستان في كافة المجالات وخصوصا الزراعة والكهرباء، فيما رحب الرئيس بارزاني بالمساعدات التي قدمتها اليابان لاقليم كوردستان.

وتم خلال اللقاء التباحث في آخر المستجدات السياسية فيما أكد الجانبان على ضرورة حل كافة الخلافات والمشاكل عن طريق الحوار.

سوار احمد