مسرور بارزاني: إقليم كوردستان يرحب بتطوير آفاق التعاون الشامل مع اليابان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 17 آذار (مارس) 2021، السفير الياباني لدى العراق سوزوكي كوتارو.

وخلال اللقاء، أشاد السفير الياباني بالدور الذي يضطلع به إقليم كوردستان وبما يجعله عاملاً مهماً للاستقرار في المنطقة، وأكد على مواصلة توطيد العلاقات والاستمرار في دعم حكومة إقليم كوردستان، ولا سيما في تعزيز الاستثمارات اليابانية في الإقليم.

كما شكر السفير الياباني حكومة إقليم كوردستان على ما تقدمه من مساعدات وتسهيلات للمنظمات غير الحكومية والوكالات اليابانية في الإقليم.

هذا ووجه رئيس الحكومة شكره إلى اليابان على دعمها لإقليم كوردستان، كذلك جدد ترحيب حكومة الإقليم بتطوير آفاق التعاون الشامل مع اليابان في شتى المجالات.

وحضرت اللقاء، رئيسة المكتب القنصلي لليابان في أربيل ناكايما يوشيكو حيث تمنى لها رئيس الحكومة التوفيق بمناسبة انتهاء مهام عملها في إقليم كوردستان.