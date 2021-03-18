صحة كوردستان تدق جرس الإنذار: الأوضاع سيئة وكورونا يتفشى سريعا

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم وزارة صحة اقليم كوردستان آسو حويزي، اليوم الخميس، ان الأوضاع سيئة، مشيرا الى ان حالات الاصابة بفيروس كورونا المتحور في ارتفاع.

ويأتي هذا في وقت يواجه فيه إقليم كوردستان موجة وبائية ثانية أخذت منحى تصاعدياً بعد أن تسجيل إصابات بالسلالة المتحوّرة من الوباء.

وقال حويزي لكوردستان 24 ان الأوضاع سيئة والمستشفيات بدأت تمتلئ مرة أخرى بحالات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا الى أن السبب يعود الى كافة المحال مفتوحة والالتزام قليل من قبل المواطنين بالاجراءات الوقائية.

ودعا حويزي المواطنين الى التقيد بالتعليمات الصحية والاجراءات الوقائية وارتداء الاقنعة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وقال وزير الصحة سامان البرزنجي في بيان يوم الاربعاء ان السلالة الجديدة لفيروس كورونا تنتشر بسرعة بعد أن تزايد معدل الإصابات بها، ومن المتوقع ازديادها في الأيام المقبلة في إقليم كوردستان.

وأضاف أن ارتفاع معدل الإصابات بالوباء قد يجعل المستشفيات تغص بالمصابين، وهو ما يعني "انتقالاً سريعاً للفيروس بين المجتمع".

وحث وزير الصحة المواطنين على الالتزام بـ"أهم وسائل الوقائية" والتي تتضمن الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوخي الحذر بارتداء الكمامات، كذلك طلب الوزير من المواطنين تطبيق التباعد الجسدي وعدم الذهاب إلى الأماكن المزدحمة.

سوار احمد