اعتقال 11 عنصرا من داعش في الموصل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز الأمن الوطنى العراقي، اليوم الإثنين، اعتقال 11 عنصرا من عناصر تنظيم داعش، في مناطق متفرقة من الموصل.

وذكر بيان للأمن الوطني ان "مفارز الجهاز فى محافظة نينوى بعد استكمال الموافقات القضائية المستندة على معلومات استخبارية تمكنت من إلقاء القبض على 11 عنصرا إرهابيا ينتمون لصفوف عصابات داعش الإجرامية فى مناطق متفرقة من الموصل، عمل بعضهم بصفة مقاتل فى ديوان الجند، فيما توزع مهام الآخرين بديوانى الغنائم والحسبة ضمن ما يسمى بولايتى نينوى ودجلة الإرهابيتين".

وبحسب جهاز الأمن فإن "أحد الإرهابيين كان يعمل بصفة مقاتل في (ديوان الجند)، فيما توزعت مهام الآخرين بين (ديواني الغنائم والحسبة( ضمن ما يسمى بولايتي نينوى ودجلة الارهابيتين".

واكد البيان أنه "تم تدوين أقوال المتهمين أصوليا، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن مواجهة واستهداف القوات الأمنية بالعبوات أثناء معارك التحرير، وتم إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

سوار احمد