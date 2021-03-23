بريطانيا: دربنا اكثر من 120 الف من البيشمركة والجيش العراقي منذ بدء الحرب على داعش

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الدفاع البريطانية انها دربت أكثر من 120 الف من قوات البيشمركة والقوات العراقية منذ بدء الحرب على تنظيم داعش.

وذكر تقرير سنوي للوزارة ان بريطانيا ومن خلال تواجدها في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، لعبت دورا كبيرا في تقديم المعلومات والمراقبة والمتابعة واستهداف مقرات داعش في سوريا والعراق.

من جهة اخرى قال السكرتير العام لحلف الناتو يانز شتولتنبيرغ خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف، ان قوات حلف الناتو سيكون واجبها في المستقبل تدريب القوات العراقية، مشيرا الى أنها لن تشارك في القتال.

وقال شتولتنبيرغ "في العراق سيكون واجب قواتنا شبيها بواجبهم في افغانستان وهو تدريب وتقديم المشورة للقوات الأمنية العراقية".

واكد شتولتنبيرغ ان قوات الناتو تسعى لرفع قدرات القوات الأمنية العراقية حتى تغدو قادرة على ردع تنظيم داعش ومنعه من الظهور مرة أخرى.

سوار احمد