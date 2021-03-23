وفد اقليم كوردستان يعود الى بغداد لاستئناف المفاوضات

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان سمير هورامي، اليوم الثلاثاء، ان وفد الإقليم سيعود قريباً الى بغداد لاستئناف الحوارات بشأن حصة الإقليم في الموازنة.

وقال هورامي لكوردستان 24 ان "وفد الاقليم سيعود الى بغداد خلال الايام القليلة المقبلة وذلك لاستئناف المفاوضات وتنفيذ ما أتفق عليه سواء مع الحكومة الاتحادية أو مـع بـعـض الكتل السياسية بشأن حصة الاقليم من الموازنة المالية".

واكد هورامي ان "الصياغة الجديدة المتفق عليها ضمن مشروع الموازنة، تضمنت مقترحين، وأن الاقليم مستعد لتنفيذ أحد هذين المقترحين اللذين تم الاتفاق عليهما".

واشار هورامي الى استعداد الاقليم لتنفيذ مـا تـم الاتـفـاق عليه فـيمـا يتعلق بحصة الإقليم.

ويتركز الخلاف حول الموازنة حول المادة 11 المتعلقة بالصادرات النفطية والاتفاق مع الإقليم بشأن الإيرادات الواجب تسليمها، حيث تتارجح مواقف الكتل السياسية بشأن التصويت على المـوازنـة، مع وجود ضغوط سياسية من أجل المضي وحل الخلافات مع الإقليم للتصويت على الموازنة.

وأخفق مجلس النواب العراقي الأسبوع الماضي في التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 ، إثـر استمرار الخلافات بشأن بعض البنود، وتم تأجيل التصويت عليها إلى يوم السبت المقبل.

سوار أحمد