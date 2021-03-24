واشنطن تشيد بدور قوات البيشمركة في هزيمة داعش

أربيل (كوردستان 24)- اشاد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين بدور قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة وقوات سوريا الديمقراطية في محاربة تنظيم داعش وهزيمته.

وقال بلينكين في بيان في الذكرى السنوية الثانية لهزيمة تنظيم داعش "نجح التحالف الدولي لهزيمة داعش وشركاؤنا المحليون منذ عامين في تحرير كافة الأراضي التي سيطر عليها داعش في العراق وسوريا، وهذا معلم رئيسي في الجهود المبذولة لضمان الهزيمة الدائمة لهذا التنظيم الإرهابي. نشيد بشجاعة قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة الكوردية العراقية وقوات سوريا الديمقراطية وتضحياتهم في المعارك العنيفة ضد داعش، ونواصل العمل إلى جانب هذه القوات الشريكة لمواصلة الضغط على فلول التنظيم".

وتابع البيان ""واصل التحالف الدولي المؤلف من 83 عضواً جهوده لتعطيل قدرة داعش على التنظيم والتخطيط للهجمات والتجنيد والدفع إلى التطرف عبر الإنترنت، وذلك منذ هزيمة "خلافة" داعش الإقليمية المزعومة، لقد قضينا على قادة داعش الرئيسيين ونواصل ملاحقة الباقين لمنع عودة ظهورهم وتقديمهم إلى العدالة، لقد عاد حوالى ثمانية ملايين شخص إلى ديارهم وبدؤوا في إعادة بناء حياتهم بمساعدة دعم الاستقرار من التحالف".

واضاف بلينكين "لقد شكل تحرير الأراضي في العراق وسوريا نقطة تحول مهمة في المعركة ضد داعش، إلا أن مهمتنا لم تكتمل بعد، ولا يزال التحالف الدولي متحدا في تصميمه على تدمير هذا العدو وسيواصل جهوده ضد التنظيم في العراق وسوريا ودول أخرى"، لافتاً إلى أن "الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بالتحالف الدولي والهزيمة الدائمة لداعش".

سوار احمد