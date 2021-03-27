انفجار في دمشق والإعلام الرسمي يوضح

أربيل (كوردستان 24)- قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم السبت، إن الانفجار القوي الذي سمع في العاصمة جاء نتيجة عملية إزالة متفجرات في منطقة بريف دمشق.

وأوضحت الوكالة أن التفجير تم في منطقة عين ترما بريف دمشق.

وجاءت تصريحات "سانا" بعد أن أكد شهود عيان لوكالة رويترز سماع دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق.

وتداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بوقوع تفجير في أرجاء العاصمة السورية دون أن يكشف عن أسبابه.

وتشن اسرائيل بشكل منتظم على سوريا منذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011 وقليلا ما تؤكد اسرائيل هذه الضربات.

سوار احمد