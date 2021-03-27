للمرة الثانية.. فريق طبي من اقليم كوردستان يجري عمليات "قلب مفتوح" في روج افا

أربيل (كوردستان 24)- قام فريق طبي من اقليم كوردستان بإجراء عدد من عمليات القلب المفتوح وللمرة الثانية، في مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا.

والفريق المكون من ثمانية اطباء، تم ارسالهم من قبل حكومة اقليم كوردستان ومؤسسة بارزاني الخيرية.

وأجرى الفريق في الزيارة الماضية أربع عمليات قلب مفتوح اما في هذه الزيارة فأجرى ثمانية عمليات، ويقول اعضاء الفريق الطبي ان العمليات ناجحة وأوضاع المرضى مستقرة.

وبذلك لم يعد المريض في مناطق الإدارة الذاتية بحاجة الى السفر الى اقليم كوردستان او الى العاصمة السورية دمشق مما يجنبه دفع تكاليف مادية مضاعفة.

تحرير سوار أحمد

شارك في التغطية اكرم صالح