البرلمان العراقي يخفق مجدداً في تمرير مشروع قانون الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- أخفق البرلمان العراقي مرة أخرى في عقد جلسة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 بعد تأجيل تكرر لأكثر من مرة.

وكان من المفترض أن يعقد البرلمان جلسته للتصويت على الموازنة الأسبوع الماضي، لكنه أرجأها إلى السبت ثم أجلها إلى ظهر الأحد ثم إلى المساء قبل أن يخفق في عقدها أساساً.

وسبقت الجلسة، اجتماعات مكثفة بين اللجنة المالية ورؤساء الكتل النيابية لتسوية الخلافات بشأن بعض من مشروع الموازنة الاتحادية.

وقالت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إخلاص الدليمي لكوردستان 24 إن رؤساء الكتل النيابية اتفقوا بعد اجتماعات مكثفة على أن تعقد جلسة التصويت على الموازنة مساء الأحد.

وثمة خلافات لم يتم التوصل إليها بعد، ومنها تعديل سعر صرف الدولار وحجم الاقتراض بالإضافة إلى عقود الوزارات وكذلك عقود الحشد الشعبي.

وأخفق البرلمان العراقي عدة مرات في التصويت على مشروع القانون إثر استمرار الخلافات حول بعض البنود، ولا سيما حصة إقليم كوردستان.

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار لكوردستان 24، إن اللجنة المالية حسمت مساء الأحد المادة 11 الخاصة بحصة إقليم كوردستان.

ويأتي الفشل المتكرر في عقد جلسة في وقت يمر فيه العراق أسوأ أزمة اقتصادية تسبب بها تفشي فيروس كورونا وما أعقب ذلك من تبعات ومنها انهيار أسعار النفط.

وترفض كتل أخرى التصويت على الموازنة حال لم يتم تعديل صرف سعر الدينار، بإعادته إلى وضعه الطبيعي بدلاً من 1450 دينار.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل نحو 95 بالمئة من نفقات الدولة.