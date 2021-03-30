"فرص وتحديات".. نيجيرفان بارزاني يكشف محاور لقائه مع ماكرون

أربيل (كوردستان 24)- عبّر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الثلاثاء عن سعادته باللقاء الذي جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، ووصفه بأنه صديقه.

ووصل نيجيرفان بارزاني إلى باريس مساء أمس تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي. ويحتفظ إقليم كوردستان بعلاقات وثيقة مع فرنسا منذ عقود.

وكتب نيجيرفان بارزاني على حسابه في موقع تويتر "يسعدني اللقاء بصديقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم في باريس".

وأضاف أنه جدد الإعراب عن تقديره للدعم الفرنسي المتواصل لإقليم كوردستان.

وأردف قائلاً "لقد ناقشنا العلاقات الثنائية والقضايا العراقية والإقليمية الملحة، فضلاً عن الفرص والتحديات المقبلة".