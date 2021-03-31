البرلمان يصوت على مادتين بخصوص حصة اقليم كوردستان من الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- صوت مجلس النواب العراقي على مادتين خاصتين بحصة اقليم كوردستان من الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021.

وصوت النواب على المادة 10 و 11 الخاصتين بحصة اقليم كوردستان من الموازنة.

وبدأ البرلمان العراقي اليوم الأربعاء جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية 2021 وذلك بعد تحقق النصاب القانوني للجلسة بحضور 215 نائبا.

وأخفق البرلمان العراقي مراراً في عقد جلسة التصويت بسبب الخلافات حول عدد من مواد المشروع في وقت يشهد فيه العراق أزمة مالية خانقة.

وافتتح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أعمال الجلسة السادسة والأربعين من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة من الدورة النيابية الرابعة، بحسب بيان رسمي.

سوار احمد