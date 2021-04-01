نيجيرفان بارزاني: إقرار الموازنة يمكن أن يشكل حافزا لحل كافة خلافات بغداد - اربيل

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ان اقرار الموازنة المالية العراقية، يمكنه أن يشكل حافزا لحل كافة الخلافات العالقة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية.

وجاء ذلك اليوم الخميس في رسالة لنيجيرفان بارزاني بمناسبة اقرار الموازنة المالية الاتحادية.

وجاء في الرسالة "بمناسبة اقرار الموازنة المالية العراقية أهنئ شعب العراق واشكر رئاسة مجلس النواب وكافة الكتل السياسية وكذلك أشكر جهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في التقليل من التناقضات والحث على الاتفاق".

وتابع "من اجل عراق مستقر ومزدهر ومن اجل تحقيق مستقبل مشرق فإن العراق بحاجة الى تكاتف الجميع والعمل المشترك وعلينا جميعا دعم هذا التوجه".

واضاف نيجيرفان بارزاني "وأوجه الشكر الخاص لرئيس الوفد المفاوض قوباد طالباني وكافة اعضاء الوفد الذين عملوا بصبر وحكمة حتى تمكنوا من انجاح المفاوضات، كما اشكر اعضاء الكتل الكوردستانية الذين دعموا الوفد المفاوض في تثبيت حصة اقليم كوردستان من الموازنة".

وقال رئيس الاقليم "أمل أن تلتزم كافة الاطراف بالاتفاق ويمكن لإقرار الموازنة أن يصبح بداية جيدة وعامل محفزا لحل كافة الخلافات العالقة بين حكحومة الاقليم والحكومة الاتحادية. ان تنفيذ الاتفاق سيقوي العملية السياسية ويعزز التعايش وتثبيت حقوق المواطنين، ويفتح الطريق امام حوارات مثمرة بين كافة الأطراف لتعزيز الاستقرار وتطوير الوطن".

وأقر البرلمان العراقي يوم امس الأربعاء موازنة 2021 البالغة قيمتها نحو 130 تريليون دينار عراقي (89.65 مليار دولار).

وصوّت البرلمان من بين بنود الموازنة على حصة إقليم كوردستان البالغة 12.67 بالمئة، بعد خلافات ومفاوضات امتدت لأشهر عديدة.

يأتي هذا في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة اقتصادية ومالية بسبب انخفاض أسعار الخام في أعقاب تبعات تفشي فيروس كورونا.

وحددت موازنة 2021 سعراً للنفط عند 45 دولاراً للبرميل.

وقُدر عجز الموازنة بنحو 28.7 تريليون دينار.

وتوقعت الموازنة الاتحادية صادرات نفطية قدرها 3.25 مليون برميل يومياً، بما في ذلك 250 ألف برميل يومياً من إقليم كوردستان.

سوار احمد