الرئيس بارزاني: إقرار الموازنة خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح

أربيل (كوردستان 24)- عد الرئيس مسعود بارزاني إقرار الموازنة المالية الاتحادية خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح وبداية لتقوية اسس الحوار والتعايش السلمي.

وجاء ذلك اليوم الخميس، في رسالة للرئيس بارزاني بمناسبة اقرار الموازنة المالية الاتحادية، بعد خلافات ومفاوضات امتدت لأشهر عديدة.

ووجه الرئيس بارزاني الشكر لكافة الأطراف الكودستانية والعراقية، والوفد المفاوض والكتل الكوردستانية والكتل العراقية الاخرى التي عملت بعزم للتوصل الى اقرار الموازنة وتثبيت حقوق اقليم كوردستان.

وقال الرئيس بارزاني في رسالته "اقرار الموازنة المالية العراقية خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح، آمل ان تغدوا بداية لتقوية وتعزيز اسس الحوار والتعايش السلمي واستعادة أسس الشراكة بين كافة المكونات العراقية.

وأقر البرلمان العراقي يوم امس الأربعاء موازنة 2021 البالغة قيمتها نحو 130 تريليون دينار عراقي (89.65 مليار دولار).

وصوّت البرلمان من بين بنود الموازنة على حصة إقليم كوردستان البالغة 12.67 بالمئة، بعد خلافات ومفاوضات امتدت لأشهر عديدة.

يأتي هذا في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة اقتصادية ومالية بسبب انخفاض أسعار الخام في أعقاب تبعات تفشي فيروس كورونا.

وحددت موازنة 2021 سعراً للنفط عند 45 دولاراً للبرميل.

وقُدر عجز الموازنة بنحو 28.7 تريليون دينار.

وتوقعت الموازنة الاتحادية صادرات نفطية قدرها 3.25 مليون برميل يومياً، بما في ذلك 250 ألف برميل يومياً من إقليم كوردستان.

سوار احمد