ممثلية اقليم كوردستان في فرنسا تنظم اسبوع نشاطات

أربيل (كوردستان 24)- تنظم ممثلية حكومة اقليم كوردستان في فرنسا اسبوع نشاط خلال الشهر الجاري، يشارك فيه عدد من المسؤولين الحكوميين في الاقليم.

وقال ممثل حكومة الاقليم في فرنسا، علي دولميري لكوردستان 24 "ان هذا النشاط لممثلية الاقليم سيتم عبر تطبيق زوم وستتم مناقشة العديد من المواضيع المختلفة".

والنشاط الذي سيجري من 12 نيسان وحتى 18 من الشهر نفسه، سيتم بحث ومناقشة موضوع في كل مرة وستتم استضافة مختصين في البحث الذي تتم مناقشته.

واشار دولميري في حديثه لكوردستان 24 انه تم الاخذ بكافة التدابير والاجراءات الوقائية من فيروس كورونا خلال هذا النشاط وسيتم عقده عبر دائرة تلفزيونية بسبب تفشي الوباء.

واكد دولميري ان مثل هذه النشاطات مهمة جدا وخصوصا لطلاب العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعات اقليم كوردستان حيث ستُطرح العديد من المواضيع التي لها صلة بالعلاقات الدولية.

سوار احمد