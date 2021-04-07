انطلاق الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي وعلاقات اربيل – بغداد "تتطور"

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت اليوم الأربعاء، الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي- الأميركي، في وقت اكد فيه وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن ان العلاقة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية تشهد تطورات باتجاه حل الخلافات.

واعلنت وزارة الخارجية الامريكية انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجيّ العراقي – الأميركي عبر تقنية الاتصال المرئي، فيما اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان ان "وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره الأميركي انتوني بلينكن، افتتحا جلسة الحوار الاستراتيجي العراقي-الأميركيّ".

وستناقش هذه الجولة من الحوار الاستراتيجي بحث قضايا تتعلق بالطاقة والاقتصاد والأمن وكذلك في مجال التعليم والثقافة.

وعقدت الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي في شهر حزيران الماضي فيما عُقدت الثانية في شهر آب اغسطس عام 2020.

سوار احمد