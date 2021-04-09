الصدر يحدد سبعة شروط لبقاء القوات الأجنبية

أربيل (كوردستان 24)- دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر إلى وقف العمليات العسكرية ضد القوات الأجنبية في البلاد، وذلك "شرط أن يكون تواجدها مؤقتا" على حد قوله.

وقال الصدر في بيان يوم الخميس، إن "سعي الحكومة إلى تقنين تواجد القوات المحتلة في العراق، أمر يحسب لها".

وحدد الصدر سبعة شروط وهي ألا تتدخل هذه القوات بالشؤون الداخلية العراقية مطلقاً، أن يكون بقاؤها مؤقتاً إلى فترة محددة ، وألا تجعل من الأراضي العراقية ساحة للاعتداء على أي دولة كانت ولا سيما دول الجوار، وألا يكون بقاؤها تحت مسمى الإحتلال، ومعه فلا يمكن أن يكون تواجدها عسكرياً مطلقاً، وسماء العراق كأرضه وحدوده حرة لا دخل لقواتهم بها على الإطلاق، وأن لا يكون تمثيلها الدبلوماسي بأعداد تبعث على القلق وغير مسبوق دبلوماسياً، وإن كان فبالمثل.

كما اشار الصدر الى ضرورة انهاء تواجد هذه القوات في القواعد العسكرية وغيرها وجعلها بيد القوات الأمنية، ومع الضرورة فبإشراف حكومي عراقي.

وتابع "إذا التزمت بذلك فعلى فصائل المقاومة العراقية وقف العمل العسكري بكل أشكاله، وعلى الحكومة معاقبة كل من يخرق ذلك".

واكد الصدر، أنه لا يستبعد "صدور أمر بالعمل العسكري ضد القوات الأجنبية مستقبلا، في حال خرقها للشروط"، التي تطرق إليها في بيانه.

ويأتي موقف الصدر، بعد يوم واحد من إعلان واشنطن وبغداد، في بيان مشترك، اتفاقهما على تحول دور القوات الأمريكية والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق إلى "استشاري تدريبي".

وينتشر في العراق نحو 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي بينهم 2500 جندي أمريكي، لمحاربة تنظيم داعش ، وتتعرض المواقع التي تشغلها القوات الأجنبية إلى هجمات متكررة بالصواريخ.

وتتهم واشنطن، قائدة التحالف، فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.

سوار احمد