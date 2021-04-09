نجاة أبرز مساعد للصدر من محاولة اغتيال في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت مصادر عراقية الجمعة أن حازم الأعرجي ممثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نجا من محاولة اغتيال في بغداد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن تلك المصادر قولها إن الأعرجي نجا من الاغتيال في منطقة الشعلة، الواقعة إلى الشمال الغربي للعاصمة.

ولم تخض وسائل الإعلام في طبيعة محاولة اغتيال أحد أبرز مساعدي الصدر. وغالباً ما تتضارب الأنباء بعد أي حادث يقع في العراق.

وتعد الشعلة واحدة من أهم معاقل التيار الصدري في جانب الكرخ من بغداد، كذلك تنشط فيها جماعات شيعية مسلحة أخرى.

كان الصدر قد عيّن الأعرجي في شباط فبراير الماضي ممثلاً له في محافظة البصرة.

ولم تتضح على الفور الجهة التي تقف وراء محاولة الاغتيال المزعومة.

وسبق أن أعلنت وسائل إعلام عراقية أن ضابطاً كبيراً نجا من محاولة اغتيال الاسبوع الماضي، ليتبين لاحقاً أن موكبه تعرض لرشقة رصاص بسبب نزاع عشائري في شارع مجاور.