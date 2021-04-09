راغب علامة: لهذا السبب عملت بمجال "التكييف" في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال المطرب اللبناني راغب علامة إنه سافر إلى العراق وهو في سن الرابعة عشرة عاماً للعمل مع قريب أمه بمجال التكييف.

وأوضح علامة في مقابلة مع قناة (دي.إم.سي) المصرية، أن السبب في عمله بمجال التكييف يعود إلى خوف والدته عليه من الانجرار وراء المسلحين في الحروب الدائرة في لبنان حينها.

وقال "أمي وأثناء تواجدها في البلكونة شاهدتني مرة وأنا بجانب مجموعة من المسلحين يعلمونني طريقة فك الكلاشنكوف، لتتنبه أن هذا قد يكون مصيري".

وأكمل علامة حديثه بالقول "وقالت أمي لقريبها بسرعة خذه معك أثناء سفرك للعراق، لأن هذا طفل دوماً ما يكون في الشارع وإذا استمر كذلك سيخالط المسلحين أكثر، وينجرف للحرب وأخاف عليه من هذا المصير".

كما استرجع علامة ذكريات ضرب والده له لمرة واحدة في صغره قائلاً "والدى لم يكن يضربنا، ولكن مرة علم أني طلعت على شجرة الجيران وقطفت ليمون بدون استئذان، وبالتالي ضربني معتبراً ما فعلته سرقة وعنفني للغاية على ما فعلته".