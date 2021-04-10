نيجيرفان بارزاني يلتقي الكاظمي في مستهل زيارته إلى بغداد

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد اليوم السبت لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية.

والتقى نيجيرفان بارزاني مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مستهل زيارته إلى بغداد، وهي الأولى منذ مطلع هذا العام الذي شهد تقارباً بين أربيل وبغداد بإقرار الموازنة الاتحادية.

وبعد انتهاء لقاء الكاظمي، سيجتمع رئيس الإقليم مع رئيس البلاد برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم أن اللقاءات ستشمل اجتماعاً مع رئيس الجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذي يزور بغداد حالياً والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وعدداً من زعماء الأحزاب.

وسيناقش نيجيرفان بارزاني مع القيادات والقوى السياسية العراقية أحدث المستجدات والأوضاع في العراق وعلاقات أربيل- بغداد وأوضاع المنطقة وسبل العمل المشترك، بحسب البيان.