مسرور بارزاني: نأمل أن تلعب الجامعة العربية دورها الحيوي لحل المشاكل المتراكمة في العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 11 نيسان (أبريل) 2021، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الوضع العام في العراق، كما تم تسليط الضوء على علاقات إقليم كوردستان مع الدول العربية.

وثمّن أمين عام الجامعة العربية دور إقليم كوردستان وموقعه المهم، وما حققه من نجاح اقتصادي متميز، مشيراً إلى أن زيارته إلى إقليم كوردستان ما هي إلا رسالة يدعو فيها الدول العربية لتعزيز علاقاتها مع إقليم كوردستان في إطار العراق الاتحادي، ولا سيما في التبادل التجاري والاستثمار.

هذا وشكر رئيس الحكومة الأمين العام للجامعة العربية على دعمه، وأعرب عن أمله بأن تلعب الجامعة العربية دورها الحيوي في سبيل حل المشاكل المتراكمة في العراق، كذلك أشار إلى أن إقليم كوردستان يتطلع إلى إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية.