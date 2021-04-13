الرئيس بارزاني يعزي اسماعيل بيشكجي بوفاة زوجته

أربيل (كوردستان 24)- عزى الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، الكاتب وعالم الاجتماع التركي إسماعيل بيشكجي، بوفاة زوجته.

وجاء في برقية تعزية للرئيس بارزاني:

بسم الله الرحمن الرحيم

الى المفكر والصديق العزيز للشعب الكوردي البروفيسور اسماعيل بيشكجي

باسف بالغ تلقينا نبأ وفاة زوجتكم "ليمان بيشكجي"، اوجه تعازي الحارة لكم ولعائلتكم وأشاطركم الحزن والاسى على مصابكم، آملا من المولى عز وجل أن يتغمد فقيدتكم بالرحمة والغفران وأن يسكنها فسيح جنانه.

انا لله وانا اليه لراجعون

مسعود بارزاني

13 نيسان 2021