الادارة الذاتية تسجل 319 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء تسجيل أربع حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

واوضح رئيس هيئة الصحة، جوان مصطفى أن حالات الوفاة هي لامرأتين من القامشلي ومخيم الهول ورجلين من القامشلي والحسكة.

وأكد مصطفى أنه تم تسجيل 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعود لـ 165 ذكرا و154 انثى.

وتتوزع الاصابات الجديدة كالتالي: 61 حالة في الحسكة، 58 حالة في القامشلي، 30 في ديرك، 15 في درباسية، 42 في دير الزور، 31 في الرقة، 65 في الطبقة، 14 في كوباني، 3 حالات في منبج.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا أربع حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 12756 حالة منها 432 حالة وفاة و 1382 حالة شفاء.

سوار احمد