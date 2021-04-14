الحلبوسي: الأنبار ماضية نحو التحول إلى "كوردستان جديدة"

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، إن محافظة الأنبار ماضية نحو التحول إلى "كوردستان جديدة" في التقدم والإعمار، لكنه أشار إلى أن المحافظة، التي ينحدر منها وتقع إلى الغرب من العراق وتقطنها أغلبية سنية، "لم تطرح إنشاء إقليم".

وفي مقابلة مع قناة الشرقية التلفزيونية بُثت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قال الحلبوسي إن من كتبوا الدستور العراقي من القوى السياسية عام 2005 "يعترضون الآن" على من يريد إنشاء إقليم في المناطق السنية، بينما لا يرفضون ذلك في الجنوب الشيعي.

ولا يعارض الدستور العراقي تشكيل أقاليم في العراق، وبحسب المادة التاسعة عشرة بعد المئة فإنه يحق لكل محافظة أو أكثر تشكيل إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه.

وكثيراً ما تثير فكرة تشكيل الأقاليم في العراق، انقساماً بين المواطنين والسياسيين. وسبق أن تكررت الدعوات في البصرة وصلاح الدين.

وطبقاً للدستور فإن تشكيل الإقليم يتم بإحدى طريقتين، إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو تقديم طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة.

وقال الحلبوسي إنه مع تحويل أي محافظة إلى إقليم بشرط أن لا يؤثر ذلك على "مركزية بغداد"، مبيناً أن قضية الأقاليم يجيزها الدستور.

وعندما سُئل حول إمكانية أن تصبح الأنبار شبيهة بكوردستان من ناحية البناء والإعمار وليس إقليماً، رد الحلبوسي "نعم ستصبح ذلك".

وتابع "لقد صنعتُ من الأنبار مركزاً لصناعة القرار السياسي السني" بعد أن كانت البلاد تعتمد في قرارها على "المعادلة الكوردية الشيعية".