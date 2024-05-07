فيصل يوسف: الرئيس بارزاني أكد على ضرورة مشاركة الكورد في مستقبل سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS)، فيصل يوسف، أن الرئيس بارزاني جدّد التأكيد على دعم الكورد في سوريا والمجلس الوطني.

وخلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، أوضح يوسف أن الرئيس بارزاني "تمنّى أن يتمكّن الشعب الكوردي في سوريا من تجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، واجتياز المرحلة الحالية".

وأضاف: كما أكّد الرئيس بارزاني على ضرورة مشاركة الكورد في مستقبل سوريا.

وأشار المتحدث باسم (ENKS)، إلى أن الرئيس بارزاني "جدد دعوته إلى الكورد السوريين بالتضامن وتوحيد صفوفهم، لتحديد مصيرهم ومستقبلهم ومشاركتهم في العملية السياسية في سوريا".

وكان الرئيس مسعود بارزاني، التقى اليوم الثلاثاء، 7 أيار 2024، في مصيف صلاح الدين، الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكوردي في سوريا.

وبحث اللقاء، الأوضاع والتطورات السياسية في سوريا والمنطقة، وتسليط الضوء على أوضاع وسبل عيش المواطنين الكورد، والتحديات التي تواجهها الأحزاب السياسية والمواطنين الكورد في سوريا.

وكان مستقبل الكورد في سوريا، والقضايا السياسية الدولية التي تؤثر على الوضع في سوريا من المحاور الأخرى لهذا الاجتماع.

اللقاء الكامل عبر الفيديو أدناه: