حكومة إقليم كوردستان تحيل ثاني تقارير الإصلاح إلى البرلمان

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تحيل حكومة إقليم كوردستان ثاني تقاريرها عن قانون الإصلاح إلى البرلمان ليتضمن بذلك تفاصيل وافية عن الإصلاح الضريبي، فيما أشارت اللجنة المالية البرلمانية إلى أن التقرير يشمل الخطوات التي تم فيها تنفيذ القانون.

وقال نائب رئيس اللجنة المالية هيفيدار أحمد لكوردستان 24، إن الحكومة سترسل إلى البرلمان تقريراً ثانياً عن قانون الإصلاح والإصلاح الضريبي الأسبوع المقبل.

وأضاف أن التقرير الثاني يختلف عن التقرير الأول، مشيراً إلى أنه سيكون خاصاً بتنفيذ قانون الإصلاح وسيضم كذلك تفاصيل عن الإصلاح الضريبي.

وقالت سكرتيرة البرلمان منى قهوجي لكوردستان 24، إنه وفقاً للنظام الداخلي سيحيل مجلس الوزراء التقرير إلى رئاسة البرلمان ومن ثم سيرسل إلى اللجان المعنية.

وسبق أن قررت حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني إرسال تقرير للإصلاح للأشهر الثلاثة الماضية ليتضمن تفاصيل التنفيذ الكامل للقانون والعقبات التي تعترضه.