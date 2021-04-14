القنصلية الأمريكية في أربيل تحيي مذبحة الأنفال بـ"حزن شديد"

أربيل (كردستان 24)- استذكرت القنصلية الأمريكية في أربيل حملات الأنفال التي نفذها النظام السابق وأزهقت أرواح آلاف من المواطنين الأبرياء في كوردستان.

وكتبت القنصلية على حسابها في تويتر "بحزن شديد نحيي اليوم ذكرى حملة الأنفال في مناطق كرميان وبضمنها كلار وجمجمال) التي ارتكبها نظام صدام حسين الدكتاتوري ضد الشعب الكوردي".

واليوم هو الذكرى الثالثة والثلاثون على بدء المرحلة الثالثة من حملات الأنفال والتي اقتاد فيها النظام السابق آلافاً من النساء والأطفال إلى المقابر الجماعية والموت.