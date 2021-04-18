الإدارة الذاتية تسجل 8 وفيات و304 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الأحد، تسجيل 8 حالات وفاة و304 إصابات جديدة بكورونا في مناطقها.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة، جوان مصطفى في بيان، ان حالات الوفاة هي لثلاثة رجال من القامشلي ورجل من الحسكة ورجل من كوباني وآخر من الشهباء وامرأة من ديرك وأخرى من منبج.

واوضح مصطفى أنهم سجلوا 304 إصابات جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 185 ذكرا و 119 إنثى.

وتوزعت الإصابات الجديدة كالتالي: 30 حالة في الحسكة، 80 حالة في القامشلي، 35 حالة في ديرك، 7 حالات في الدرباسية، 26 حالة في كوباني، 53 حالة في الرقة، 54 حالة في الطبقة، 10 حالات في منبج، حالتان في مخيم الهول، 7 حالات في الشهباء.

وأضاف مصطفى أنه تم تسجيل ست حالات شفاء جديدة.

وبلغ العدد الكلي للإصابات 13883، شفي منها 1436، فيما توفي حتى الآن 456 شخصا.

سوار احمد