الإدارة الذاتية تسجل 7 وفيات و232 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء تسجيل سبع حالات وفاة و232 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة، جوان مصطفى، أن حالات الوفاة هي لرجل وامرأة من القامشلي ورجل وامرأة من الحسكة ورجل وامرأة من منبج ورجل من ديرك.

وأوضح مصطفى أنه تم تسجيل 232 إصابة جديدة بكورونا، وهي لـ 122 ذكرا و110 انثى.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة كالتالي: 32 حالة في الحسكة، 51 حالة في القامشلي، 23 حالة في ديرك، 10 حالات في درباسية، 3 حالات في كوباني، 28 حالة في الرقة، 32 حالة في الطبقة، 38 حالة في دير الزور، 3 حالات في منبج،11 حالة في مخيم روج.

وأضاف مصطفى أنه تم تسجيل اثني عشرة حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 14281 حالة منها 469 حالة وفاة و 1456 حالة شفاء.

سوار احمد