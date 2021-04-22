الإدارة الذاتية تسجل 8 حالات وفاة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الخميس تسجيل ثماني حالات وفاة لمصابين بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال رئيس هيئة الصحة في الادارة، جوان مصطفى أن حالات الوفاة هي لرجلين وامرأتين من دير الزور ورجل من القامشلي ورجل وامرأتين من منبج.

وأكد مصطفى أنه تم تسجيل 245 إصابة جديدة بفايروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 129 ذكرا و 116 إنثى، وتسجيل اثني عشرة حالة شفاء جديدة.

وتوزعت حالات الاصابة الجديدة: 37 حالة في الحسكة - 39 حالة في قامشلي - 17 حالة في ديرك - 9 حالات في الدرباسية - حالة واحدة في كركي لكي - 3 حالات في جل آغا - 12 حالة في كوباني - 25 حالة في الرقة -26 حالة في دير الزور - 60 حالة في الطبقة - 4 حالات في منبج - حالة واحدة في الشهباء - 12 حالة في مخيم روج.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 14681 حالة منها 485 حالة وفاة و 1488 حالة شفاء.

سوار احمد