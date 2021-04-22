اقليم كوردستان يسجل 977 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الخميس تسجيل 977 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة ان الاصابات الجديدة توزعت على النحو التالي: 182في أربيل، 289 في السليمانية، 424 دهوك، 20 حلبجة، 52 كرميان، 10 رابرين.

وتماثلت 763 حالة للشفاء، 86 في أربيل، 318 في السليمانية، 354 في دهوك، 5 في حلبجة، ليصل مجموعة عدد حالات التعافي إلى 120373.

واكدت الوزارة تسجيل 9 حالات وفاة، 3 منها في اربيل و3 في السليمانية و3 في دهوك.

وبلغ اجمالي الاصابات 143723، شفي منها 120373، فيما توفي حتى الآن 19430 شخصا.

سوار احمد