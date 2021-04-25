صحة كوردستان: مستعدون لتقديم ما يلزم من المساعدة لجرحى حريق "ابن الخطيب"

أربيل (كوردستان 24)- اكد وزير صحة اقليم كوردستان سامان برزنجي ان الوزارة مستعدة لتقديم ما يلزم من المساعدة للمصابين بحادثة حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وجاء ذلك، اليوم الأحد خلال اتصال هاتفي اجراه سامان برزنجي مع وزير الصحة الاتحادي حسن التمیمي، حيث تباحثا حول أسباب وتداعيات الحادث والإجراءات المتخذة.

وإلى جانب التعبير عن التضامن إثر هذا الحادث وتقديم التعازي لعائلات الضحايا، أكد سامان برزنجي استعداد وزارة الصحة في إقليم كوردستان لتقديم كل ما يَلزم ومساعدة الفرق الطبية، والجهوزية التامة لاستقبال المرضى والمصابين في مستشفيات إقليم كوردستان.

وفي وقت سابق اكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أن مستشفيات الإقليم على اتم الاستعداد لاستقبال الجرحى والمصابين جراء الحريق الذي اندلع في مستشفى "أبن الخطيب" في العاصمة بغداد.

ولقي 23 شخصا على الأقلّ مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح جراء الحريق الذي اندلع فجر الأحد في وحدة للعناية المركّزة الخاصة بمرضى كورونا في مستشفى ابن الخطيب.

سوار احمد