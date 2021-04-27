الإدارة الذاتية تسجل 15 حالة وفاة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء تسجيل 15 وفاة بفيروس كورونا، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة جوان مصطفى ان حالات الوفاة هي لثلاثة رجال وامرأة من الحسكة وأربعة رجال وامرأة من القامشلي ورجل وامرأة من دير الزور ورجل وامرأتين من منبج وامرأة من مخيم الهول.

وأكد مصطفى تسجيل 233 اصابة جديدة بكورونا، 30 حالة في الحسكة و17 في القامشلي و15 في ديرك و5 في الدرباسية و12 في عامودا و6 في كوباني و23 في الرقة و41 في الطبقة و60 في دير الزور و19 في مخيم روج و4 في منبج وحالة في الشهباء.

وتعود الإصابات الى 130 ذكرا و103 انثى، كما تم تسجيل 14 حالة شفاء وفق ما ذكرت هيئة الصحة.

وبلغ اجمالي عدد الاصابات 15562 اصابة، شفي منها 1569، فيما توفي حتى الآن 545 شخصا.

سوار احمد