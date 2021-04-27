كهرباء كوردستان تصدر بيانا حول انفجار "كاني ماسي"

أربيل (كوردستان 24)- اصدرت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان بيانا حول التفجير الذي وقع بناحية "كاني ماسي" التابعة لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك.

وذكر البيان انه "يوم امس المصادف 26 نيسان 2021 ونتيجة للمعارك الجارية بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني تضررت خطوط كهرباء (سرسنك- كانيماسي) وبسبب هذا العطل انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 70 قرية".

وتابع البيان "قام فريق صيانة تابع للوزارة مكون من 22 شخصا وبرفقة مواطنين كدليلين للطريق، بالتوجه لإصلا ح العطل إلا أنه وللاسف انفجرت عبوة ناسفة بعمال الصيانة واسفر التفجير عن اصابة عامل ومواطنين بجروح".

واضاف البيان "ندين هذا العمل التخريبي والذي اضر بموظفي الخدمة الكهربائية، ونأمل الشفاء العاجل للجرحى".

سوار احمد