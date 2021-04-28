ظريف يرى حاجة إلى "تعديل ذكي" في الدبلوماسية والميدان بإيران

أربيل (كوردستان 24)- رأى وزير الخارجية محمد جواد ظريف وجود حاجة إلى "تعديل ذكي" في العلاقة بين الدبلوماسية والميدان العسكري في إيران.

وجاء ذلك تعليقاً على تسريب صوتي له أثار جدلا في الجمهورية الإسلامية.

وكتب ظريف عبر حسابه الموثق على تطبيق إنستغرام، أن "الفكرة الأساسية" التي تحدث عنها في التسجيل كانت التركيز على "الحاجة الى تعديل ذكي في العلاقة بين هذين الجناحين (اللذين يشكلان مصدر قوة لإيران) وتحديد الأولويات ضمن الهيئات القانونية وتحت الإشراف العظيم للقائد الأعلى"، في إشارة الى مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

وأبدى ظريف في أسفه لتحول تصريحاته المسربة إلى "اقتتال داخلي" في إيران.

وقال "آسف بشدة كيف أن حديثاً نظرياً عن الحاجة الى توازن بين الدبلوماسية والميدان، من أجل أن يستخدم من قبل رجال الدولة المقبلين عبر الاستفادة من الخبرة القيمة للأعوام الثمانية الماضية، تحول الى اقتتال داخلي"، وأن تقييمه لبعض المسارات الإجرائية "تم تأطيره على أنه انتقاد شخصي".

وشدد على "الصداقة العميقة والتعاون" اللذين جمعاه بالجنرال الراحل قاسم سليماني على مدى "أكثر من عقدين من الزمن".