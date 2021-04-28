داعش يوقع ضحايا في سلسلة هجمات دامية بمناطق عدة من العراق

أربيل (كوردستان 24)- شن مسلحو تنظيم داعش في وقت متأخر من ليل الثلاثاء سلسلة هجمات في مناطق متعددة، بما في ذلك في مدينة خانقين المتنازع عليها بمحافظة ديالى.

وقال مصدر أمني لكوردستان 24، إن الهجوم الذي شنه مسلحو داعش في شمال خانقين أسفر عن إصابة جنديين عراقيين بجروح.

ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.

ويأتي هذا الهجوم بعد هجمات عنيفة طالت قوات الأمن والمدنيين في خانقين وما حولها ومناطق متنازع عليها أخرى. وتبنى داعش معظم تلك الأعمال.

ويشن داعش هجماته عادة في المناطق الواقعة على خط تماس القوات العراقية والبيشمركة، مستغلاً بذلك الفراغ الأمني في تلك الأراضي.

إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني أن القوات الأمنية اعتقلت عنصراً في تنظيم داعش في منطقة العبيدي شرقي بغداد وألقت القبض على آخر في منطقة مكيشيفة شمال سامراء.

ويوم أمس، لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون بجروح بينهم عدد من رجال الشرطة إثر انفجار عبوة ناسفة على طريق بلدة الرشاد في مدينة الحويجة جنوب غرب كركوك، بحسب مصدر أمني.

ووقعت الهجمات على الرغم من تحذيرات أطلقها رئيس حكومة إقليم كوردستان مراراً بشأن الخلايا النائمة في الكثير من المناطق العراقية ولا سيما المتنازع عليها.